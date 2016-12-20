Çorumda eğitime kar engeli
İl Ulusal Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Osmancık’ta kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitime 21 Aralık 2016 Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir” denildi. Turan Ozan Acar .
20 Aralık 2016 Salı, 23:26
İl Ulusal Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Osmancık’ta kar yağışı nedeniyle okulların tamamı, Kargı ilçesinde de taşımalı eğitime 21 Aralık 2016 Çarşamba günü bir gün ara verilmiştir” denildi.
Turan Ozan Acar