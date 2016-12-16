Çorumda eğitime kar engeli

İl Ulusal Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılmış açıklamada, “Çorum merkez ilçede kar, soğuk ve buzlanmadan dolayı 16 Aralık 2016 Cuma günü eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi. Sungurlu ilçesinde de kar ve soğuk hava nedeniyle taşımalı eğitim görebilen öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi. Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen yaptığı açıklamada, Meteorolojik verilere kadar yapılan değerlendirmeler sonucunda, 16 Aralık 2016 Cuma günü ilçemiz genelinde taşımalı eğitimle gelen öğrenciler için 1 (bir) jurnal tatil kararı alındığını söyledi.

Fena hava koşulları sebebiyle “Taşımalı” eğitim görebilen öğrenciler “ yarın okula gitmeyeceğini söyleyen Kaymakam Gözen, ilçe merkezinde henüz eğitim öğretimi aksatacak koşullar laf konusu olmadığını açıklama etti.