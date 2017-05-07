CSO'da Erdinç ve Yalçın konseri

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) şef Erol Erdinç yönetiminde, orkestra başkemancısı Jülide Yalçın’ın solist olarak yer alacağı bir konser verecek.

CSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 12 Mayıs akşamı saat 20.00’deki konser, Fransız besteci Jules Massenet’nin senfonik operası “Thais”in intermezzo bölümü “Meditation” ile başlayacak.

İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestralarında, Amerika, Kanada, İsviçre ve İsrail’de, Carnegie Hall, Jordan Hall gibi önemli salonlarda konser veren başkemancı Jülide Yalçın, birinci bölümü Maurice Ravel’in “Çigan” adlı eserini seslendirerek tamamlayacak.

Konserin ikinci bölümüne ise şef Erol Erdinç yönetiminde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın 40. Senfonisi seslendirilecek.

Uluslararası şeflik kariyerine Fransa’da başlayan, Avrupa ve Amerika’da en önemli müzik merkezlerinde ve festivallerde konuk şef olarak yer alan Erol Erdinç, uluslararası müzik ve şeflik yarışmalarında jüri üyeliği de yapıyor.

Festival biletlerine CSO gişesi, Dost Music Center ve “www.biletinial.com”dan ulaşılabilecek.