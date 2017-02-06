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CÜ Rektörlük Kayak Yarışları yapıldı

06 Şubat 2017 Pazartesi, 14:20

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SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörlük Kayak Yarışları, Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezinde yapıldı.

CÜ’den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük tarafından18 kategoride düzenlenen yarışlara 1979 ve öncesi doğumlu 91 erkek ve kadın kayakçı katıldı.

Yarılar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Sivas’ın yükselen yıldızı, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin bundan sonra daha güzel etkinliklere ev sahipliği yapacağını belirtti.

Merkezde üniversiteye bağlı Yıldız Dağı Yüksek İrtifa Merkezi inşaatının da tamamlanarak yakın zamanda hizmete gireceğini kaydeden Yıldız, “Bundan sonra artık milli sporcularımız Yıldız Dağı’nı tercih edecek.” ifadesini kullandı.

Yarışları, Sivas Valisi Davut Gül, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç, Prof Dr. Ali Taşkın, Prof Dr. Mehmet Çimen de izledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Kayak Yarışları Yıldız Dağı

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