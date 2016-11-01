CÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldız'dan ilçe ziyaretleri

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Hafik ve Zara ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Hafik ilçesini ziyaret eden Yıldız, Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret ederek bilgi aldı.

Yüksekokul Müdürü Müdürü Doç. Dr. Mehmet Demir, okulu tanıttıktan sonra okulun faaliyetleri, eksiklikleri ve ihtiyaçları gibi konularda sunum yaptı.

Öğrenci sayısının 500’ün üzerine çıkması nedeniyle sınıf sayısının ve yemekhanesinin yetersiz kaldığını anlatan Demir, laboratuvar, bilgisayar odası gibi alanların acilen ihtiyacı karşılayacak şekle getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaymakam Abdullah Özadalı ise sunumun ardından ihtiyacı karşılamak için Hafik Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu binasının ve yerleşkedeki 2 binanın Yüksekokula devriyle ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

Yıldız, eksiklikler için kısa zamanda çözüm bulma çabasında olacaklarını vurgulayarak, “Artan öğrenci sayısının akabinde oluşan sınıf ihtiyacı, yatılı bölge yerleşkesinin Yüksekokula dahil edilmesiyle birlikte sınıf ihtiyacı karşılanmış olacak.” dedi.

Belediye Başkanı Mithat İlhan da ihtiyaçların karşılanması anlamında ellerinden gelen desteği vereceklerini kaydetti.

Daha sonra Zara ilçesine geçen Yıldız, burada Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Erdoğan Tunç ile Hatice-Sefer Dursun Kız ve Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret etti ev öğrencilerin sorunlarını dinledi.

Üniversiteye bağlı Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulunu da ziyaret eden Rektör Yıldız, Okul Müdürü Abdullah Kaya’dan birifing aldı.

Bir süre okulda incelemelerde bulunan Yıldız daha sonra Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nu ziyaret ederek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yüksel Aydın’dan okul hakkında bilgi aldı.

Burada da bir süre öğrencilerle sohbet eden Yıldız, onların taleplerini dinledi.