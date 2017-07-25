CÜ Rektörü Yıldız, muhtarlarla bir araya geldi

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, şehir-üniversite iş birliğinin pekişmesi amacıyla kentteki merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

CÜ’den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Yıldız, muhtarların şehir, ülke için önemli olduğunu belirtti.

Muhtarların herkesle iletişim içinde olduğunu ve problemleri çözme noktasında onlara yardımcı olduklarını aktaran Yıldız, “Üniversiteler de şehrin problemlerini halletmek zorundadır, o şehri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak zorundadır. Biz de Sivas’ta bunu yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca muhtarlarımıza bir müjde vereyim, üniversitemize hızlı geçiş sistemi getiriyoruz, muhtarlarımızın kartları da hazır. Onları en kısa zamanda kendilerine vereceğiz. Onlar da beklemeden yerleşkeye girebilecekler.” ifadelerini kullandı.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Duran Koç da “Böyle bir toplantıyla halkımızın sesi, göz, kulağı, eli ve yürüyen ayağı olan biz muhtarları üniversiteye davet ettikleri için çok teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

Toplantıya Rektör Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve çok sayıda muhtar katıldı.