CÜ Rektörü Yıldız, SESOB Başkanı Köksal'ı ziyaret etti

SİVAS (AA) – Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Beşir Köksal’ı ziyaret etti.

SESOB’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız, ziyarette, Sivas esnafının üniversiteye çok katkısının olduğunu belirterek, “Üniversite öğrencilerimiz ilimizin tanıtımında gönüllü elçilerdir. Gittikleri memleketlerde Sivas’ı anlatıyorlar. Bizler de çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Desteklerinden ve yaptığı çalışmalarından dolayı Beşir Köksal’ın şahsında esnaflara teşekkür ediyorum. Esnaf teşkilatı ile işbirliğimiz bundan sonra da devam edecektir. Bizler de üniversite olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Yıldız, esnaf teşkilatının talebi üzerine Ahilik ile ilgili bir kitap çalışması yaptıklarını ve yakın bir zamanda hazır hale getirileceğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Köksal ise üniversitenin esnaf ve sanatkar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Üniversitede okuyan öğrencilere her konuda yardımcı olmaya gayret gösterdiklerini belirten Köksal, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimizi seviyor ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehir dışından gelen öğrencilerimize ev ve yurt konusunda öncülük ediyoruz. Öğrencilerimiz gittiği yerlerde gönüllü turizm elçiliği görevini üstlendikleri için elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Gerek üniversitemizin gelişmesi gerekse de ilimizin sorunlarının çözümü noktasında her zaman destek olacağız. Ziyaretinizden dolayı yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.”