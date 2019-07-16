ÇUBSİAD Olağan Genel Kurulu yapıldı
ANKARA (AA) – Çubuk Girişimci İş Adamları Derneği (ÇUGİAD) Olağan Genel Kurulunda Yasin Özen, tekrar başkanlığa seçildi, genel kurulda tüzük değişikliği yapılarak derneğin adı Çubuk Bürokratlar Sanayiciler ve İş Adamları (ÇUBSİAD) olarak değiştirildi.
Yenimahalle'deki bir otelde düzenlenen genel kurula, dernek üyeleri katıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde, katılan üyelerin tamamının oyunu alan Yasin Özen, güven tazeleyerek yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi.
Özen, yaptığı konuşmada, 3'üncü olağan genel kurullarına katılan herkese teşekkür ettiğini ve Çubuk'a hizmet edenlerin derneğine başkan olabilmenin kendisi için büyük onur olduğunu söyledi.
Derneğin hem isminin değiştirildiğini hem de bürokrat ve iş adamlarını bir araya topladıklarını anlatan Özen, ÇUBSİAD'a layık olacak şekilde derneklerini temsil ve hizmet etmenin öncelikli görevleri olacağını kaydetti.
Özen, 15 Temmuz'da hayatını yitiren şehitlere rahmet, gazilere sağlık ve selamet diledi.
Yeni yönetim kurulu, Yasin Özen, İlhami Özçelik, Hayati Özbek, Halil Duru, Tekin Yıldırım, Tekin Ünal, Kerem Köksal, Doğan Özmen, Fatih Çelik, Gürbüz Ünal, Erdem Eroğlu, Hakan Bozbıyık, Sinan Kuzucu, Haluk Türk, Hayrettin Erdoğan, Zeki Öztürk ve Hüseyin Kuzucu'dan oluştu.
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