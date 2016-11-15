Çubuk Akademi yeni dönem eğitimleri başladı

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen “Çubuk Akademi Projesi” yeni dönem eğitimleri başladı.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yeni dönem eğitimlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cüneyt Küpeli, Çubuk Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Veyis Almış, projeden sorumlu danışman öğretmenler ile Çubuk Akademi üyesi öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Küpeli, projenin 3 yıldır verimli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi. Projeye ilçedeki tüm kurumların katkı verdiğini anımsatan Küpeli, proje kapsamında bugüne kadar onlarca akademisyeni ilçede öğrencilerle buluşturduklarını anlattı.

Kapasitelerinin sınırlı olması nedeniyle öğrenciler arasında eleme yapıldığını belirten Küpeli, “Bu yıl da Türkiye’nin önemli eğitimci, siyasetçi ve iş adamlarıyla öğrencilerimizi buluşturmak ve onların deneyimlerinden, bilgi ve birikimlerinden istifade etmelerini istiyoruz. Buraya seçilen öğrencilerimiz uzun bir eleme ve araştırma sonucunda seçildiler. Her biri ilçenin seçilmiş, başarılı, zeki ve çalışkan öğrencileri. İnşallah biz de bu başarılarına bir katkı vermeye çalışacağız. Biz öğrencilerimizin iyi bir şekilde eğitim almasının derdindeyiz.” diye konuştu.

Hayal gücünü yüksek tutan, sanatla ilgilenmeyi seven, liderlik kapasitesini geliştiren, akademik alanlarla ilgilenecek ve her birini en az bir alanda yetenekli hale getirecekleri öğrencilere yönelik, konferanslar, geziler, tiyatro oyunları, panel ve söyleşiler, kültürel, sanatsal etkinlikle organizasyonlar düzenleyeceklerini aktaran Küpeli, verimli ve faydalı bir eğitim-öğretim yılı geçirileceğini söyledi.

Öğrencilerin “Beklenti ve Hazır Bulunuşluk Anketi”ni doldurduğu törende, okul temsilcileri ve Çubuk Akademi öğrenci başkanı ve başkan yardımcısı seçimi de yapıldı.