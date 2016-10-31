Çubuk Belediye Başkanı Acehan, fotoğraf sergisini gezdi

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, “15 Temmuz Demokrasi, Milli İrade Destanı ve Şehitler Fotoğraf Sergisi”ni gezdi.

Çubuk Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve demokrasi şehitleri anısına düzenlenen sergiyi ziyaret eden Acehan, sergide emeği geçenleri tebrik etti.

Acehan, 15 Temmuz gecesinin karanlık ve çok uzun bir gece olduğunu hatırlatarak, “15 Temmuz hain darbe girişimi günü ve sonrası yaşananlar fotoğraflarla sergide aktarılmaya çalışılmış. Böylesine önemli bir konu üzerine açılan bu sergiyi çok önemsiyoruz. Bizzat o günleri yaşadık ama fotoğraflarda da görüyoruz ki o günlerde 7’den 77’ye tüm vatandaşlarımız birbirleriyle kenetlenmiş ve birlik, beraberlik ruhuyla milli iradesine, seçilmiş hükümetine ve en önemlisi vatanına sahip çıkmışlar.” diye konuştu.

Fotoğrafların o günlerde yaşananları çok güzel bir şekilde aktardığını da belirten Acehan, “İnşallah o günlerde yaşananları gelecek nesillere aktarmak amacıyla açacağımız sergilerde bu fotoğrafları zaman zaman sergileyeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah’ım bu millete bir daha bu tür olaylar ve darbeler yaşatmasın.” dedi.

Konuşmaların ardından Acehan ve beraberindeki heyet, sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceledi.