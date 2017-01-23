Çubuk Belediye Başkanı Acehan:

– “Göreve geldiğimizde kasasında parası olmayan bir belediye devraldık, artık kasasında 15 milyonun üzerinde parası olan bir belediye konumuna geldik”

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, “Göreve geldiğimizde kasasında parası olmayan bir belediye devraldık, artık kasasında 15 milyonun üzerinde parası olan bir belediye konumuna geldik.” dedi.

Acehan, başkanlık makamında yaptığı toplantıda, belediyenin esnafa borcunu tamamen ödendiğini, kurumlara olanları da yapılandırılarak ödenmeye başlandığını belirterek, bundan sonra projelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Göreve geldiği günden bu yana mali disiplini sağlamak için bir dizi tedbir aldıklarını anlatan Acehan, 85 milyon borçla ve kasasında parası olmayan bir belediye devraldıklarını, artık 15 milyonun üzerinde parası olan bir belediye konumuna geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Belediye tarihinde ilk defa bütçemiz gelir anlamında fazla verdi. 2016’da 38 milyon 500 bin lira olan tahmini bütçemiz, 300 bin lira fazla gerçekleşti. 2017 tahmini bütçemizi 65 milyon lira olarak belirledik. Bizim parayla pulla işimiz yok. Tüm bu tedbirleri 88 bin insanımızın hakkını, hukukunu en iyi şekilde koruyarak, halkımıza kalıcı eserler bırakmak için yaptık. Bu tasarrufları da halkımıza hizmete döndürürsek biz o zaman çok daha mutlu olacağız.”

Bir taraftan tasarruf yaparken diğer taraftan da hizmetleri aksatmadan devam ettirdiklerinin altını çizen Acehan, bu dönemde sadece 2 milyon liranın üzerinde araç ve iş makinesi aldıklarını belirtti.

Çubuk Belediyesi için 2017 ve 2018 yıllarının yatırım yılı olacağını vurgulayan Acehan, belediye binası, kültür merkezi, lojistik binası, pazar alanı ve İç Anadolu’da örnek olabilecek bir hamam projesini hayata geçireceklerini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu yıl bütçemizi 65 milyona çıkartmamızın nedeni, ilçede projeleri hayata geçirmeye başlamamız. Hazırladığımız projelerin iki yılda toplam bedeli yaklaşık 45 milyon lira olacak. Bu yıl ki bütçeye yansıyacak olan rakam ise 25 milyon liradır. İnşallah bu yıl içerisinde hepsinin de ihalesine çıkmış olacağız. Projelerimiz yaklaşık 2 yılda da hizmete girmiş olacak.”