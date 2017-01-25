Çubuk Belediye Başkanı Acehan'dan AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Anadolu Ajansı (AA) Yurt Haberler Editörü Zekeriya Kaya’yı ziyaret etti.

Acehan, ziyarette, ilçede sürdürülen belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ankara ve ilçelerinin tanıtımı ve yerel yöneticilerin hizmetlerini kamuoyuna aktarma noktasında Anadolu Ajansının katkılarına yakından şahit olduğunu dile getiren Acehan, AA yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Çubuk Belediyesinin önümüzdeki dönemde ön plana alacağı çalışmalarına değinen Acehan, “İnşallah 2017 ve 2018 yılları bizim için yatırım yılı olacak. İlçemize yakışır belediye binası, kültür merkezi, lojistik binası, kapalı semt pazarı, şehir hamamı ile Çubukabad Parkı ve festival alanı projelerimizi hayata geçireceğiz. Elbette bu projelerimizi de sizlerin aracılığıyla halkımıza en iyi şekilde anlatacağız.” dedi.

Gündemi Anadolu Ajansından takip ettiğini ifade eden Acehan, Anadolu Ajansının 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimine karşı verdiği mücadeleyi takdirle karşıladıklarını kaydetti.

Kaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belediye Başkanı Acehan’a AA’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaya, Acehan’a Anadolu Ajansı 2016 Almanağını takdim etti.