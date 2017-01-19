Çubuk Belediye Başkanı Acehan'dan hastane ziyareti

ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesini ziyaret etti.

Başhekim Yardımcısı Olgun Konak ve hastane çalışanlarıyla sohbet eden Acehan, ardından hastanede tedavi gören belediye personeli Yalçın Bekir Kılınç ve Akif Çiftçi’yi de ziyaret ederek sağlık durumları hakkında doktorlarından bilgi aldı.

Acehan, ilçede uzun süre hekimlik yaptığını ve yaklaşık 9 yıldan bu yana da aktif siyasetin içerisinde olduğunu belirterek, “Her zaman olduğu gibi bugün de vatandaşımızın yanındayız.” dedi.

İnsanların hastalık dönemlerinde yanlarında olup onlara moral vermenin önemine dikkati çeken Acehan, “En güzel hizmet insana ve dolayısıyla geleceğe yapılan hizmettir. Bunun için de en başta insan sağlığı, eğitimi, refahı ve huzuru ön planda tutularak yapılmalıdır. İhtiyaç duyulduğunda insanımızın iyi gününde ya da kötü gününde yanında olabilmenin gerekli olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Acehan, daha sonra servislerde tedavi gören hastaları gezerek geçmiş olsun dileklerini iletti.