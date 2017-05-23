Çubuk Belediyesinin ramazan programı belirlendi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde, ramazan ayı programı açıklandı.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Parkı’nda yapılacak olan etkinliklerin açılışı, 27 Mayıs Cumartesi saat 23.00’te gerçekleştirilecek. Programın ilk gününde Hacivat Karagöz gösterisi, yarışmalar, meddah, orta oyunu ve sema gösterileriyle başlayacak.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, yaptığı açıklamada, ilçe halkını ücretsiz düzenlenecek konserlere beklediklerini söyledi.

Acehan, programa ilişkin şu bilgileri verdi:

“Programlarımız Atatürk Parkı’nda sadece cuma ve cumartesi günleri saat 23.00’te başlayacak ve gece geç saatlere kadar devam edecek. Hacivat Karagöz, yarışmalar, ateş baz, meddah, orta oyunu, semazen gösterilerinin olacağı programlarda özellikle çocuklara yönelik Osmanlı macunu, pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı şerbeti de ikram edilecek. Tasavvuf müziği, ilahiler ve şiir dinletilerin yer alacağı programlarımızda 27 Mayıs’ta Ömer Faruk Güney, 2 Haziran’da Cengiz Taşkent, 3 Haziran’da Bahri Özüpek, 9 Mayıs’ta Mahmut Şevket Bayram, 10 Haziran’da Ali Toprak, 16 Haziran’da Ömer Faruk Keskin, 17 Mayıs’ta Grup Sahra ve 23 Haziran’da Bahadır Özüşen sahne alacak. İnşallah Çubuk Belediyesi olarak zengin içerikli bu etkinliğimizi en iyi ve ramazan ayının ruhuna uygun şekilde idrak edeceğiz. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum ve tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum.”