Çubuk Canlı Hayvan Borsası’nda inşaat çalışmaları başladı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde yapılması planlanan Canlı Hayvan Borsası’nda inşaat çalışmaları başladı.

İlçe Merkezine yaklaşık 6 kilometre mesafede Çubuk-Şabanözü yolu üzerinde bulunan borsada kaba inşaat çalışmalarının başladığını aktaran Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, tarım ve hayvancılık bölgesi olan ilçenin günün koşullarına uygun şekilde hayvan pazarına sahip olacağını belirtti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yapıma başladıklarını dile getiren Karakuş, sadece kaba inşaatının 2 milyon 300 bin liraya ihale edildiğini ifade etti.

İnşaatın 6 ayda tamamlanmasının planlandığını vurgulayan Karakuş, şu bilgileri verdi:

“Projenin maliyetinin 8 milyon lirayı bulması bekleniyor. Yaklaşık 35 bin metrekare alanda yapılacak Hayvan Borsası’nda 80 ve 144 metrekare olmak üzere toplam 224 metrekare iki hizmet binası, zabıta, memur, veteriner hekim ve arşiv odaları ile yönetim merkezi, personel odaları, soyunma odaları, mutfak, tuvalet ve duş alanları yer alacaktır. 4 bin 386 metrekaresinin üstü kapalı, 3 bin 60 metrekaresinin üstü açık olmak üzere toplam 7 bin 446 metrekare padok alanı yer alacak. 400 metrekare olarak önerilen sosyal tesis ve borsa binasında, borsa seans salonu, konaklama odaları, lokanta, çay salonu ve benzeri kullanımlar bulunacaktır. Araç yıkama, gübre toplama, saman ve yem satış yerleri olacak. Günlük 800 büyükbaş, bin 200 adet küçükbaş hayvan kapasiteli olacak borsada, 50 kamyonun yükleme, boşaltma yapacağı rampalar ile ayrı ayrı 40 kamyonun ve 40 otomobilin park edebileceği geniş park alanları da olacak.”