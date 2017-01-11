Çubuk Emniyet Müdürü Çam görevine başladı

ANKARA (AA) – Çubuk İlçe Emniyet Müdürü olarak atan Hüseyin Çam, görevine başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Bülent Demiraslan’ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğüne atanmasının ardından boşalan Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, göreve başladı.

Evli ve bir çocuk babası olan Çam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin huzur ve güveni için canla başla çalışacağını söyledi.

İlçede göreve başlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Çam, “Meslek hayatımda çeşitli birimlerde çalıştım. Çubuk, Ankara’da görev yaptığım yıllarda zaman zaman geldiğim bir ilçe. Çubuk, bildiğim kadarı ile sakin ve huzur dolu bir ilçe. Biz bulunduğumuz görevde halkımıza hizmet etmek için geldik. İnşallah ekibimizle birlikte güzel hizmetler yapacağız.” diye konuştu.