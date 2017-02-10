Çubuk Halk Eğitim Merkezi kursları

ANKARA (AA) – Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2016 yılında açtığı kurslarda 4 bin 369 kişiye eğitim verdi.

Çubuk Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde 2016 yılı içerisinde 225 adet değişik branşlarda kurslar açıldığını ve bu kurslara 2 bin 547 erkek, bin 822 kadın olmak üzere toplam 4 bin 369 kişinin katıldığını söyledi.

Özdemir, açılan kurslarla vatandaşları çeşitli meslek dallarına yönlendirmeyi ve bazı branşlarda beceri kazandırmayı amaçladıklarını, 15-20 kişiyi bulmaları halinde vatandaşların taleplerine göre de kurs açabileceklerini aktardı.

Yeteri kadar yerleri olmadığı için kursları bazı kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarını kullanarak ortak açtıklarını kaydeden Özdemir, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda kursları açmadan önce bir alan çalışması ve anket çalışması yaptık. Buna göre hangi dallarda kurs açmamız gerektiğini de tespit ettik ve kurslarımızı bu şekilde belirledik.” dedi.

Halk Eğitim Merkezi olarak bugüne kadar 225 değişik dalda kurslar açtıklarını belirteren Özdemir, en çok ilgi gören kursların seracılık, arı yetiştiriciliği, dekoratif ahşap süsleme, sürü yöneticiliği, süt sığırı yetiştiriciliği, bağımlılıkla mücadele eğitimi, ahşap nayla (serender) maket yapımı, doğal taşlar işleme, gümüş takı işlemeciliği, aşçı çırağı kursları olduğunu belirtti.