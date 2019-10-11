Çubuk Huzurevinde Mehmetçik için dua
ANKARA (AA) – Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, huzurevi sakinleriyle birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçikler için dua etti.
Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Keleş, yaşlıların elini öperek, "Büyüklerimizin hayır duaları kabul olur, sizlerden özellikle kahraman ordumuzu her türlü tehlikeden koruyup kollaması ve muzaffer eylemesi için Cenabı Allah’a dua etmenizi istiyorum. İnşallah devletimiz, milletimiz, ordumuz yüzünün akıyla bu harekattan başarıyla ayrılacak" dedi.
Belediye Başkanı Demirbaş ise tüm huzurevi sakinlerine kapsının sonuna kadar açık olduğunu ve her zaman çaya beklediğini kaydetti.
Zaman zaman kendisinin de ziyaretlerine geldiğini dile getiren Başkan Demirbaş, "İmkanlarımız çerçevesinde yaşlılarımızın, büyüklerimizin rahatı ve huzuru için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntınız olduğunda bana geliniz. Bizler her türlü sıkıntınıza ortak olmak isteriz. Bu duygu ve düşüncelerle bizleri bugünlere yetiştiren ve geleceğe hazırlayan, tecrübelerinden fazlasıyla hissedar olduğumuz büyüklerimize, mutlu ve huzurlu günler geçirmeleri dileğiyle saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Kaymakam Keleş, Başkan Demirbaş, huzurevi sakinleri ile birlikte ellerini semaya açarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na katılan Kahraman Mehmetçikler için dua ederek destek verdiler.
Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, İlçe Emniyet Müdür Hüseyin Çam, Jandarma Komutanı Baki Üstüner, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Almış ve daire amirleri de hazır bulundu.
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