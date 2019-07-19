Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği'den partilere ziyaret
ANKARA (AA) – Çubuk İnşaat Müteahhitleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçedeki siyasi partileri ziyaret etti.
Dernek Başkanı Uğur Murat Neşeli ve beraberindekiler, Çubuk Belediyesi Meclisi'nde üyeleri bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret ederek inşaat ruhsatı, harç ve ücretlendirmeyle ilgili görüş ve önerilerini iletti.
Neşeli, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaat sektörünü yeniden harekete geçirmek için bir dizi çalışma yapmak gerektiğini söyledi.
İlçe belediyesi meclisine sundukları yeni önergeyle sektörde ciddi bir rahatlama sağlatılacağını belirten Neşeli, "Öneriyle, inşaat ruhsatı harç ve ücretlerinden hizmet verilmeyen bedellerin iptal edilmesi, diğer harçlardan ve yol katılım bedellerinden indirim yapılması, belli bir metrekare ve üzerindeki imar çapı ve yol kotu ücretlerinin sabitlenmesi istenmektedir. İnşallah sizlerin de öneriye vereceğiniz destekle ilçemizde yeni yatırımlar yapılacak ve sektör canlanacaktır." ifadelerini kullandı.
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