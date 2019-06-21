Çubuk Kaymakamı Sezer, kontrol noktasını denetledi
ANKARA (AA) – Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Çubuk-Şabanözü kara yolunda jandarma ekiplerinin yol kontrol ve arama noktasını denetledi.
Kaymakam Sezer, beraberindeki Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kavşağında jandarmanın oluşturduğu yol kontrol ve arama noktasını ziyaret etti.
Uygulama yapan personelle bir süre sohbet ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer, kavşakta yeni kurulan MOBESE sistemini inceledi.
Sezer, yaptığı açıklamada, ilçede üç noktada plaka okuma sisteminin olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Vatandaşlarımızın rahat yolculuk yapmaları için olası kaza ve asayiş olaylarına karşın güvenlik güçlerimizin çalışmaları devam ediyor. Son yapılan iki MOBESE sistemiyle 3 kavşağımızda da plaka sistemi ve erken uyarı sistemi devreye girmiş durumda. MOBESE sistemine ilaveten hem OSB alanımız hem de bu iki kavşağımız yüksek çözünürlüklü ve gece görüşü özelliğine sahip kameralarla donatıldı. Bu sistemin devreye girmesiyle özellikle hayvan hırsızlığı ile adli olaylarda da ciddi düşüşler sağlanacaktır." dedi.
Demirbaş ise yakın zamanda OSB alanında hayvancılığın başlayacağını anımsatarak, "İnşallah yakın bir zamanda burada çok sayıda ahır yapılacak. İlçemizdeki hayvancılık buradan büyümeye başlayacak. Hem ilçe ekonomimiz hem de ülke ekonomimiz kazanacak. Vatandaşlarımızın yatırım yapmaları için her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz." diye konuştu.
Kaymakam Sezer'e, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, İlçe Jandarma Komutanı Umut Gürses ve daire amirleri de eşlik etti.
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