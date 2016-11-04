Çubuk'a Katı Atık Transfer İstasyonu

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesinin yaptığı Katı Atık Transfer İstasyonu hizmete girdi.

Tahtayazı Mahallesi yolu üzerinde, eskiden katı atık deposu olarak kullanılan alanı, yeniden düzenleyen Çubuk Belediyesi, yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda katı atık transfer istasyonu kurdu.

İlçenin cadde ve sokaklarından çöp kamyonlarıyla toplanarak katı atık transfer istasyonuna getirilen evsel katı atıklar, buradan da Ankara’da bulunan katı atık depolama tesisine götürülüyor.

Çubuk Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, yaptığı açıklamada, ilçenin modern bir kent olması için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, “Bu konuda çeşitli adımlar atıyoruz. Son olarak katı atık transfer istasyonumuz faaliyete geçti. İlçemiz için büyük bir sorun olan çöp depolama yönetimi yeni faaliyete geçen katı atık transfer istasyonu ile ortadan kalktı. Çevreye kesinlikle zarar vermeyecek olan bu transfer istasyonu sayesinde çevre kirliliği ve çöp depolama sorununu da ortadan kaldıracağız.” ifadesini kullandı.

Çöp transferinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını beli̇rten Karakuş, şunları kaydetti:

“İlçemizden her ay 4 bin 700 ton katı atık toplanıyor. Yılda ise 45 bin 850 ton katı atık çöp toplanıyor. Artık bu kadar çöp kısa bir süre içerisinde tamamlanan tesiste toplanacak ve bu istasyonda aktarılması yapılıp tırlar vasıtası ile Ankara’da bulunan katı atık deposuna gönderilecek. Bu önemli tesis ilçemize hayırlı uğurlu olsun.”