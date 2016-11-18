Çubuk'a yeni spor salonu

– 320 koltuk kapasiteli salon, 1 milyon 350 bin liraya tamamlandı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesine, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çubuk Belediyesi iş birliğinde 320 koltuk kapasiteli 1 milyon 350 bin lira değerinde spor salonu yapıldı.

Atatürk Mahallesi’nde bulunan Çubuk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde tamamlanan salonda, basketbol, hentbol, voleybol, güreş, boks, tekvando, judo ve okçuluk gibi birçok spor dalı yapılabilecek.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş, yeni spor salonunun ilçede yapılan birçok sportif karşılaşmalar ve etkinlikler için hizmet vereceğini, buranın büyük bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan’ın girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı ile belediye iş birliğinde gerçekleştirilen salonun zemininin özel olarak tasarlandığı bilgisini veren Karakuş, “Ayrıca salonda kafeterya, soyunma odaları, duş alanları, hakem odaları ve idari odalarda mevcut. Yapılan salon ilçede yaşayan vatandaşlarımız ve öğrencilerimizin yanı sıra, ilçemize ziyaret için gelen öğrenciler, veliler ve her yıl yapılan törenler için önemli bir işlev görecektir.” dedi.

Karakuş, hizmete açılan salonun önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç tarafından resmi açılışının yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.