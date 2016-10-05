Çubukabad parkı projesi tanıtıldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde festival ve kültürel etkinliklerin yapılması için hazırlanan Çubukabat parkı projesinin, tanıtımı gerçekleştirildi.

Çubuk Belediye Başkan yardımcısı Zeki Metin, projenin belediye meclis salonundaki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeyi 2017 yılında yapılacak “Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali”ne yetiştirilmesinin planlandığı kaydetti.

Aşağı Çavundur Mahallesinde 55 bin metrekare alan üzerinde ve 27 bin metrekaresi yeşil alan olarak yapılacak park projesinde doğal, kültürel, sosyal varlıkların göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Metin, şöyle konuştu:

“Proje alanı, doğal bitkisi örtüsü ve yapısı korunarak hazırlandı. Proje alanı içerisinde giriş meydanları, giriş takı, açık hava sergi panoları, su gösteri alanları, çiçek gösteri alanları, festival satış üniteleri, ilçemize özgü tıbbi endemik aromatik bitki parselleri, futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, çocuk oyun alanları, adrenalin parkları, koşu yolu, bin 135 metre uzunluğunda bisiklet yolu, spor öncesi ve sonrası kullanım amacıyla sosyal alanlar, konser alanı, amfi, çay kenarı oturma alanları, gözlem kulesi, kafeler, sergi salonları, etkinlik otağı, mangala oyun alanı ve 152 araçlık otopark yer almaktadır.”

Metin, bu büyüklükte bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, bölgede ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, projenin özellikle uluslararası festivaller ve etkinlikler düzenlemek için tasarlandığını dile getirdi.

Proje için önümüzdeki günlerde altyapı ihalesine çıkacaklarını aktaran Acehan, ilçenin çehresini değiştirecek projenin vatandaşlara hayırlı olmasını kaydetti.