Çubuk'da Suriyeli sığınmacılar için Türkçe kursu

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan Suriyeli sığınmacılar için Türkçe kursu açıldı.

Türkçe bilmedikleri için kendilerini ifade etmekte zorlananlar Suriyeliler için Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaşayan Suriyeli sığınmacılara Halk Eğitim Merkezinde Türkçe dil kursu açıldı.

Kursa katılan Suriyeli öğrencilere kırtasiye yardımında bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Recai Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayanlara, çocuklara ve erkeklere yönelik 3 ayrı kurs açtıklarını söyledi.

Kursun bu hafta başladığını ifade eden Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün dördüncü günü sizde gördüğünüz gibi epey bir ilerleme kaydedildi. Amacımız burada Suriyeli yetişkinlerin hayata tutunmalarını sağlamak, kendilerini rahatça ifade edebilmeleri sağlamaktır. Kendi ihtiyaçlarını dertlerini söyleyebilmeleri, hastaneye gittiklerinde veya bir pazara gittiklerinde sağlıklı bir şekilde kimseye ihtiyacı duymadan kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak için Türkçe dil kursunu açtık. İnşallah bu kursun akabinde de meslek edindirme kursları açacağız. Bayanlara açtığımız kursta 70 kursiyerimiz var ve iki grup halinde devam ediyor. Erkek Suriyeli kardeşlerimize de akşam vakti yine kurslarımız bulunuyor.”

Yaklaşık 3 ay sürecek kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere belge de verileceğini anlatan Özdemir, açılan kurslar ve destekler nedeniyle çok olumlu geri dönüşler aldıklarını da sözlerine ekledi.

Özellikle bayanların kurslara yoğun ilgisi olduğunu dile getiren Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Esra Mutlu, kurslara fire vermeden devam ettiklerini dile getirdi.

Mutlu, “Kursa başlayalı 3 gün olmasına rağmen gayet güzel ve keyifli bir şekilde ilerliyor. Öğrenme düzeyleri de iyi, sadece biraz okumada sıkıntımız var. Zaten bazı kelimelerimiz ortakmış, ben onlardan biraz Arapça öğreniyorum, onlar da benden Türkçe öğreniyorlar.” dedi.

Türkiye’ye 2 yıl önce geldiğini aktaran Suriyeli mültecilerden Nehid Seyyid, “Türkçe kursuna başladım ve Türkçe öğreneceğim. Dil öğrendiğim için ben çok mutluyum.” diye konuştu.

Çubuk’a geleli 3 yıl olduğunu ve Türkçe bilmediği için zorlandığını söyleyen Suriyeli Buşa Şabalut da, “Ben Türkçe konuşmak istiyorum. Hastaneye gittiğimde alış verişe gittiğimde çok zorlanıyorum. Türkçe öğrenip Türklerle sohbet etmek istiyorum. Bize bu fırsatı sunduğu için Halk Eğitim Merkezine çok teşekkür ediyorum.” şeklinde görüş bildirdi.