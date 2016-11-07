Çubuklu güreşçiler Ankara üçüncüsü oldu

ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Kulüpler Kupası’nda üçüncü oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Yaşar Doğu Spor Salonu’nda düzenlenen 13-15 yaş arası Ankara Kulüpler Kupası’nda 8 takım arasında büyük başarı elde eden Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Grekoromen Güreş Takımı, Ankara üçüncüsü olarak ilçenin gururu oldu.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Antrenörü Seyit Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine verilen destekle geleceğin güreşçilerini yetiştirmek için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Yapılan turnuvanın katıldıkları ikinci turnuva olduğunu ve 14 sporcuyla katıldıklarını belirten Özdemir, yapılan müsabakalarda, belirli bir geçmişe sahip deneyimli 7 kulüp arasından sıyrılarak üçüncü olmalarının kendileri açısında çok önemli olduğunu kaydetti.

Yılmadan yaptıkları yoğun antrenmanların karşılığını almaya başladıklarını anlatan Özdemir, “2 gün süren müsabakalara 14 sporcuyla katıldık. Turnuvaya 8 takım katılırken, 13 farklı siklette yarışıldı. Turnuvada ilçemizi Yiğit Bal, Mert Bal, Furkan Sahbaz, Yunus Emre Ekiz, Sefa Tekin, Cebrail Erdem, Ali Cengiz, Mustafa Enes Arıcı, Seyit Erol, Berat Can Subaşı, Yunus Emre Demirci, Kerim Kahya, Hakan Göksel, Ferhat Şahin ve Emre Yıl temsil ettiler. Tüm sporcularımızda yarışmalardan çok iyi puanlar alarak önemli bir başarı elde etti. Sonuç olarak Ankara Kulüpler Kupasında üçüncülük kupasının sahibi olduk.”

Özdemir, kulüp olarak hedeflerinin milli sporcu yetiştirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Öğrencileri ve antrenörlerini tebrik eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da geçtiğimiz günlerde elde ettikleri başarının ardından ikinci bir başarı elde etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Son günlerde ilçenin sporda birçok başarıya imza attığını vurgulayan Acehan, “Bugün yeni bir heyecan daha yaşıyoruz. İlçemizde 5 branşta açtığımız spor okullarımızda çocuklarımız spora gönül veriyor ve başarılarını görüyoruz. Geleceğinizden emin olarak sizleri kutluyor, başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.