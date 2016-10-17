Çubuklu güreşçiler ilk madalyalarını aldılar

ANKARA (AA) – Ankara’da yapılan Büyük Minikler Ankara Şampiyonası’nda Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı dört madalya elde etti.

Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu’nda 14-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen 13-15 yaş arası Büyük Minikler Ankara Şampiyonası’nda Çubuklu güreşçiler 4 madalya alarak ilçenin gururu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonu Ankara İl Temsilciği tarafından organize edilen ve yaklaşık 150 sporcunun minderde ter döktüğü şampiyonada Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı 4 sporcu ile katıldı.

Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Antrenörü Seyit Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleceğin güreşçilerinin yetiştirmek amacıyla yapılan müsabakalardan Çubuklular olarak 4 sporcu ile katılıp 4 madalya ile döndüklerini söyledi.

Sporcularının ilk turnuvaları olmasına rağmen iyi bir sonuç aldıklarını vurgulayan Özdemir, şunları dile getirdi:

“İki gün süren müsabakalara 4 sporcuyla katılım gösterdik. İki sporcumuz önemli bir başarı elde etti. Turnuvada ilçemizi 85 kilogramda Kerim Kahya ve Yunus Emre Demirci 100 kilogramda Mustafa Enes Arıcı ve Seyit Erol temsil ettiler. Sporcularımızdan Kerim Kahya altın madalya alırken, Yunus Emre Demirci, Mustafa Enes Arıcı ve Seyit Erol ise bronz madalya kazandı. Bizim için bu dereceler çok önemli. Bir yıldır yaptığımız yoğun antrenmanların ve emeğimizin karşılığını aldık. Turnuvaya 4 sporcuyla katılıp 4 madalya kazanmak bilinçli, planlı ve çok çalışmayla oluyor. Sporcularımızı elde ettikleri bu dereceden dolayı kutluyor ve bizlere her zaman destek olan başta Çubuk Belediye Başkanımız Tuncay Acehan beye ve sporcularımızın ailelerine teşekkür ediyorum.”

Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ise öğrencileri ve antrenörleri tebrik ettiğini söyledi.

Acehan, ’”Çocuklarımızın başarıları bizleri mutlu etti. Çubuk, spor anlamında birçok başarılara imza attı ve bugün yeni bir heyecan daha yaşıyoruz. İlçemizde 5 branşta açtığımız spor okullarımızda çocuklarımız spora gönül veriyor ve başarılarını görüyoruz. Geleceğinizden emin olarak sizleri kutluyor, başarılar diliyorum.” diye konuştu.