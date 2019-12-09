Çubuklu güreşçilerin başarısı
ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, Ankara ve Kırşehir’de yapılan turnuvalarda başarı elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan Grekoromen Güreş Anadolu Yıldızları Ligi Ankara şampiyonasında 4 madalya alan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı, Kayseri’de yapılan Grekoromen Güreş Anadolu Yıldızları Ligi Ana liginde ise bir madalya kazandı.
Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Sinan Kara, iki hafta üst üste elde ettikleri başarı nedeniyle çok mutlu olduklarını söyledi.
Hedeflerinin başarılarını uluslararasına taşımak olduğunu ifade eden Kara, şunları dile getirdi:
"Geçtiğimiz hafta Ankara Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılan Okullar Arası Gençler Güreş Ankara il Şampiyonasında A kategorisi 16-17 yaş karşılaşmasında sporcumuz Halil İbrahim Himmetoğlu 130 kilogramda Ankara şampiyonu oldu. Yine Grekoromen Güreş Anadolu Yıldızları Ligi Ankara Şampiyonasında 14-15 yaş kategorisine 4 sporcumuz ile katıldık. Bu karşılaşmada da 68 kilogramda Talha Altın Ankara şampiyonu olurken, 62 kilogramda Şükrü Kara gümüş madalya, 75 kilogramda da Mustafa Gül bronz madalyanın sahibi oldu. Ayrıca kulübümüz yarışmayı takım klasmanında 3. olarak tamamladı. Bu hafta Kırşehir'de yapılan Güreş Anadolu Yıldızları Liginde ise, 68 kilogramda Talha Altın 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. İlçemiz adına böyle güzel başarılar sergileyen tüm güreşçilerimizi tebrik ediyoruz."
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Sporcularımızla gurur duyuyoruz. Sporcularımızı yakından takip ediyoruz. Disiplin içinde antrenmanlara eksiksiz katıldılar ve sonunda bu başarı geldi. Bundan sonra katılacakları şampiyonalardan da iyi dereceler elde ederek döneceklerine inanıyorum. Sporcularımdan desteklerini esirgemeyen başta ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ediyoruz. Müsabakada dereceye giren tüm sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyor, kendilerine bundan sonraki katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum." diye konuştu.
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