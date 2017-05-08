Çubuklu judocuların başarısı

ANKARA (AA) – Türkiye Judo Federasyonu Ankara İl Temsilciliği ile Nesibe Aydın Öğretim Kurumları tarafından ortaklaşa düzenlenen “Nesibe Aydın İlkbahar Judo Turnuvası”na katılan Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Judo takımı 5 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı.

Kulüp antrenörü Ahmet Koçyiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, takım halinde ilk turnuvalarına katıldıklarını belirterek, 21 madalya kazanarak gençlerin destek olunduğunda neler yapabileceklerini gösterdiğini ve ilçelerinin tanıtımına katkı sağladığını ifade etti.

Bundan sonraki turnuvalara takım olarak katılabilecek özgüveni yakaladıklarını dile getiren Koçyiğit, şunları söyledi:

“Kulübümüzden 28 sporcunun ve il genelinden 10 takımın yer aldığı turnuvaya 200’ün üzerinde sporcu katıldı. Böylesi önemli bir turnuvada 21 madalya kazanmak bizleri son derece mutlu etti. Elde ettiğimiz bu başarıyı tüm ilçe halkımıza armağan ediyoruz. Bize verilen desteği inşallah karşılıksız bırakmayacağız. Aldığımız madalyalarla ilçemizi her alanda en iyi şekilde temsil edeceğiz.”

Judo takımını elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan da minik sporcularıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Acehan, “Elde edilen bu başarı emeklerin boşa gitmediğini göstermektedir. Bu da bizi ayrıca sevindirdi. Tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum.” diye konuştu.