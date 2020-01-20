Çubuklu sporcular Kyokushin Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
ANKARA (AA) – Çubuk Halk Eğitim Merkezi Wushu Kung Fu takımı ile Yücelhan Spor Kulübü öğrencileri, Türkiye Kyokushin Şampiyonası'ndan 13 madalyayla döndü.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen şampiyonada sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalya kazandı.
Yücelhan Spor Kulübü antrenörü Raziye Akgül, kendisinin de veteran bayanlarda yarışmaya katıldığını belirterek, kulüp olarak yarışmadan madalyalarla ayrıldıklarını söyledi.
Derece alan sporcularının mart ayında İstanbul'da yapılacak Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandığını ifade eden Akgül, "Alnımızın teriyle yarışmada derece aldık. Ben kategorimde Türkiye şampiyonu oldum. Sporcularımdan Derya Ramazanoğlu ve Merve Mina Seray Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya aldı. Beyzanur Ağören, Asya Mina Bal, Ahmet Can Akgül, Oğulcan Göktuğ Gökçe, Deniz Kavuştuk, Melisa Özdemir ve Aslı Delibal ise Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya aldı." dedi.
Çubuk Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Halit Erdemir ise Türkiye genelinden 100 kulüp ve bin 30 sporcunun katıldığı şampiyonada takım olarak bir altın, bir gümüş ve bir bronz madalya aldıklarını belirterek, turnuvada çok büyük başarı elde ettiklerini kaydetti.
Erdemir, şunları söyledi:
"Sporcularımızdan Mehmet Kablangiraz büyük erkekler 95 kilogramda Türkiye şampiyonu, Fahriye Erdemir genç bayanlar ağır siklette Türkiye ikincisi, Furkan Tekaüt ise genç erkekler 65 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. Bundan sonra hedeflerimiz inşallah çok büyük. Sağ olsunlar hem kaymakamlığımız hem de belediyemiz gerekli destekleri vermeye başladılar. Bundan sonra çok daha fazla sporcu yetiştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Büyük bir salona geçersek daha fazla sporcu ve daha fazla başarı geleceğine inancım çok fazla."
Erdemir, sporcularıyla mart ayında İstanbul'da yapılacak Avrupa şampiyonasına hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
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Çubuklu sporcular Kyokushin Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü
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