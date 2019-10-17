Çubuklu sporculara “yılın en”leri ödülü
ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) işbirliğiyle düzenlenen programda seçilen Çubuk ilçesinden iki sporcu ve antrenör ödüllendirildi.
Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlenen, bu yıl Akdeniz, Avrupa ve dünya müsabakalarındaki şampiyonalarda dereceye giren 22 ayrı branştan 40 sporcu ödüle layık görüldü.
Çubuklu sporcular Fahriye Erdemir ve Onur Çelik de wushu branşında ödül aldı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, sporcuların elde ettikleri başarıdan dolayı gurur duyduklarını belirtti.
Demirbaş, "Bu yıl Avrupa ve dünya şampiyonalarında bizleri gururla temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Kendileriyle gururlandık. Bu sporcularımız Çubuk'taki birçok çocuğumuza örnek olacaktır." dedi.
Çubuk Halk Eğitim Merkezi Wushu Takımı Antrenörü Halit Erdemir, sporcuları ve onların fedakar ailelerini tebrik etti.
Sporcuların aldıkları ödülle ilçelerinin gururu olduklarını belirten Erdemir, sporcuların ödüllerini Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu'nun elinden aldığını belirtti.
Erdemir, milli takıma onlarca sporcu yetiştirdiklerini, bu sporcuların Avrupa ve dünya şampiyonlukları elde ettiğini dile getirerek, "Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak, vatanına, milletine faydalı gençler olarak yetiştirmektir. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanan sporcumuz oldu. Bu yılda iki sporcumuz, branşında yılın en iyi sporcusu seçildi. Bunlar ilçemiz adına, geleceğimizin teminatı çocuklarımız adına çok güzel kazanımlar." diye konuştu.
Bu konuda kendilerine destek sunan herkese ve ilçe halkına teşekkür eden Erdemir, sporcular ve onların fedakar aileleriyle gurur duyduğunu aktardı.
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