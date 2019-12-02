Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı
ANKARA (AA) – Çubuk Halk Eğitim Merkezinin açtığı wushu kungfu kursuna katılan öğrenciler, katıldıkları Wushu Kungfu Balkan Şampiyonası'ndan 3 bronz madalyayla döndü.
Çubuk Halk Eğitim Merkezi Antrenörü Halit Erdemir, 5 sporcu ile katıldıkları yarışmadan 3 tane üçüncülük alarak ilçelerine döndüklerini söyledi.
Hiçbir destek olmadan kendi imkanlarıyla sporcu yetiştirmeye çalıştıklarını anlatan Erdemir, 16 ülkeden 716 sporcunun katıldığı bir turnuvada çok büyük başarı elde ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Wushu Kungfu Balkan Şampiyonasına Çubuk Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerinden oluşan 5 sporcu ile katıldık. Şampiyonada 3 öğrencimiz kendi kilolarında Balkan üçüncüsü olarak ülkemize ve ilçemize bronz madalya kazandırdı. Büyük bayanlarda artı siklette Büşra Şahin, büyük bayanlarda 56 kiloda Gülse Avan ve yıldız erkeklerde 65 kiloda Mustafa Ekici bronz madalya alarak ilçemizin gururu oldular. Takım olarak bu yıl bir Avrupa şampiyonu, bir Avrupa üçüncüsü, iki Uluslararası Avrasya şampiyonu, iki Avrasya ikinciliği, iki Avrasya üçüncülüğü ve üç Balkan üçüncülüğü olmak üzere uluslararası turnuvalarda ilçemize 10 madalya kazandırdık. Ayrıca 17 milli sporcu yetiştirdik. Hedeflerimiz çok büyük ancak beklenen destekleri alamadığımız için yeterli sayıda sporcu yetiştiremiyoruz. Salonumuz yetersiz olduğu için sporcularımızı istediğimiz düzeyde yetiştiremiyoruz. Tüm olumsuzluklara rağmen elde ettiğimiz tüm bu başarıların önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum."
Erdemir, tüm imkansızlıklara rağmen ilçe ve gençlik için ellerinden geldiği kadar çalışacaklarını sözlerine ekledi.
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Çubuklu sporcuların wushu kungfu başarısı
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