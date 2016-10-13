Çubukspor 1959'da taraftarlardan futbolculara baklava ikramı

ANKARA (AA) – Ankara 1. Amatör Lig ekiplerinden Çubukspor 1959 taraftarları, antrenmanda futbolculara baklava ikram etti.

Çubukspor 1959’un Yeşil Çubuk Parkı Tesisleri’ndeki antrenmanlarına giden Çubukspor Kulübü 1959 Taraftarlar Derneği üyeleri, futbolculara destek verdi.

Derneği Başkan Yardımcısı Tarkan Hakan Bodur, takımlarının art arda 3 maçtan galip ayrılarak ilçe halkını onurlandırdığını, bu başarıyı baklavayla kutlamak istediklerini söyledi.

Her zaman özverileriyle mücadele eden futbolcuların yanlarında olduklarını dile getiren Bodur, “Takımımız grubunda 9 puanla lider durumda. Tamamı Çubuklu gençlerden oluşan futbolcularımız, başarısıyla bizleri çok mutlu etti. İnşallah sonuna kadar bu böyle gider. Hem dernek üyelerimiz hem de ilçe esnafımız her zaman takımımızın yanındayız.” dedi.

Antrenmanın ardından futbolculara baklava ikram eden taraftarlar, futbolcular ve teknik heyetle fotoğraf çektirdi.