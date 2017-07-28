Çubukspor'un kamp programı belli oldu

ANKARA (AA) – Çubukspor Kulübü Başkanı Mustafa Akkaya, takımın 2017-2018 sezonu hazırlık kampı programının belli olduğunu bildirdi.

Akkaya, yaptığı açıklamada, yeni sezon çalışmaları kapsamında 8 Ağustos Salı günü Çubukspor Kulübü’nün Yavuz Selim Mahallesi Çubuk Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’ndeki tesislerinde bir araya geleceğini belirtti.

Takımın Teknik Direktör Tahir Çopur yönetiminde ilk antrenmanına çıkacağını belirten Akkaya, şunları kaydetti:

“Takımımız, Çubuk’taki çalışmaların ardından 21 Ağustos Pazartesi günü Kızılcahamam Tesisleri’ne gidecek. 10 gün boyunca burada kamp yapacak sarı-lacivertli ekibimiz, burada yapacağı 2 hazırlık maçının ardından 31 Ağustos Perşembe günü Çubuk’a dönecek. Sezon öncesi ikinci kampı da Bolu’da yapacak takımımız, bu kamp döneminde de en az 3 hazırlık maçı yaparak kampı tamamlayacak.

Sezona Çubuk’ta hazırlanarak devam edecek. Ayrıca Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ile yaptığımız görüşmede Çubuk Şehir Stadı’nın açılışında takımımız Ankaragücü ile özel bir maç yapacak. Bu karşılaşma takımımız için güzel bir deneyim olacak. İnşallah bu yılki hedefimiz şampiyonluk, bunun içinde ne gerekiyorsa yapacağız.”