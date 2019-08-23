Çubuk'ta ADEM açıldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) törenle hizmete girdi.

Çubuk ADEM'in kurslar ve etkinliklerle kadınların ikinci adresi olması amaçlanıyor.

Kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tarihi İzzet Korman Konağı'nda açılan ADEM, hizmete girdi.

Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından organize edilen ve kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve meslek edindirmek amacıyla hizmete giren ADEM'in açılışında konuşan Kaymakam Uğur Sezer, tarihi bir binanın bu şekilde anlamlı bir hizmet vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Hazırladıkları projenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kabul edilerek çok hızlı bir şekilde faaliyete geçmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Kaymakam Sezer, şöyle konuştu:

"Hem önceki Belediye Başkanımız Tuncay Acehan'ın hem de şimdi ki Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın bu yerin devredilmesinde destekleri oldu. Sosyal Yardımlar Genel Müdürümüz Bülent Tekbıyıkoğlu da proje için destek verdiler. Biz de bugün kadınlarımıza, çocuklarımıza ve toplumun temeli olan aileye hizmet edecek bu tesisi açmaktan büyük gurur ve onur duymaktayız. Burada açılan kurslarda kadınlarımız hem meslek edinecekler hem de İŞKUR aracılığıyla cep harçlığı kazanacaklar. Özellikle dezavantajlı kadınlarımızı topluma kazandırmak, kadınlarımıza güç vermek, onlara meslek edindirmek, bizim geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza en iyi eğitimi vermek adına bu tesis çok büyük anlam ifade etmektedir. Kursiyerlerimizin çocukları da burada ücretsiz kreş hizmetinden faydalanacaktır."

Kadınlara yönelik hizmet verecek önemli bir tesisin ilçede açılıyor olmasının önemine işaret eden Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise "Özellikle İzzet Korman Konağı'nda böyle bir tesisin açılmasını çok anlamlı buluyorum. Burada kadınlarımız el becerini geliştirerek bir meslek öğrenirken, çocukları da kreş hizmetinden yararlanabilecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu ise kendisinin de okuma yazmayı bu tür kurslarda öğrenen annenin evladı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Ben özellikle iki kişiye çok teşekkür ediyorum. Birincisi Sayın Kaymakamımız Uğur Sezer Bey'e ve ikincisi de Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'a. Çünkü bu merkezler çok önemli kurumlardır. İnsanlar bazı şeyleri kendilerinin seçme şansı yoktur. Bazıları çok eğitimli bir ailenin çocukları olarak doğarlarken bazılar da hiç eğitim almamış ailelerin çocukları olarak dünyaya gelebilir. Ben de okuma yazmayı bu tür kurslarda öğrenmiş bir annenin çocuğuyum. Bu nedenle de bu tür faaliyetleri çok önemsiyorum."

Kaymakamlık yaptığı zamanlarda bu tür çalışmaların yöneticiliğini yaptığını belirten Tekbıyıkoğlu, "Muazzam keyifli bir iş ve çıktılarını görebileceğiniz bir iş. İlçeye çok fazla katkısının olacağını düşünüyorum." dedi.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle açılan ADEM hakkında bilgi veren Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılırer, merkezde 30'un üzerinde kadına kilim, şal ve ebru dallarında eğitim verilirken, kurslara katılan kadınların çocuklarına da profesyonel anlamda kreş eğitimi verildiğini söyledi.

Sayılırer, kadınların usta öğreticilerden aldıkları eğitimle hem meslek öğrendiklerini hem de kazanç sağladıklarını dile getirdi.

Merkezde incelemelerde bulunan Sezer, Demirbaş ve Tekbıyıkoğlu kreşte eğitim alan çocuklara oyuncaklar hediye etti.

Kurslara katılan kadınlar da ADEM sayesinde güzel zaman geçirdiklerini dile getirdi.

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı Ali Çankaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Almış, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Çubuk Şoför ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Reşat Neşeli, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Aydos ile belediye meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.