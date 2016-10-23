Çubuk’ta aşure ve lokma etkinliği düzenlendi

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma etkinliği düzenlendi.

Ovacık Mahallesi’nde, yas ve matem ayı olarak kabul edilen Muharrem ayında Kerbela’da yaşanan insanlık dışı katliamı anmak ve İmam Zeynel Abidin’in kurtuluşunu kutlamak amacıyla her yıl kurban kesilip, aşure dağıtılıyor.

Bir gün önce kesilen kurbanların etiyle hazırlanan yemekler ve aşurenin misafirlere ikram edildiği etkinlik Ovacık Mahallesi’nde bulunan cem evinde gerçekleştirildi.

Mahalle sakinleri, muharrem ayı dolayısıyla aşure kaynatıp, kurban kesti. Mahalle imamı Yusuf Karabacak’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliğin açılışında konuşan Ovacık Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hamdi Güngör, muharrem ayının Aleviler için yas ve matem ayı olduğunu ve mahalle sakinleri olarak kendilerinin de Kerbela’da yaşanan insanlık dışı katliamı anmak ve İmam Zeynel Abidin’in kurtuluşunu kutlamak amacıyla her yıl kurban kesip, aşure dağıttıklarını söyledi.

Seyit Kalender Veli Ocağı dedesi Kadir Kalender dua etti, mahalli aşıklardan Hüseyin Kesen mersiye okudu.

Etkinliğe İlçe Müftüsü Bilal Kara da katıldı.