Çubuk'ta avcılar bilgilendirildi

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde avcılık yapan vatandaşlar, İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu ekipleri tarafından bilgilendirildi.

İç Anadolu Av ve Yaban Hayatı Federasyonu Başkanı Sami Candan ve beraberindeki heyet, Çubuk Avcılar ve Doğayı Koruma Derneğini ziyaret ederek, sürdürülebilir avcılık, av yaban hayatı, avlaklar ve kanunlar konusunda bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantının sonunda konuşan Federasyon Başkanı Candan, avcıların her konuda olduğu gibi özellikle de çevre konusunda daha çok duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kaçak avcılıkla etkin mücadelede avcıların büyük rol oynaması gerektiğini belirten Candan, “Gördüğünüz, bildiğiniz kaçak avcıları mutlaka gerekli birimlere bildiriniz. Nasıl bizler bir takım yerlerden izin alarak ve kontrollü bir şekilde avcılık yapıyorsak, diğer insanlarında buna uymaları gerekiyor. Ayrıca bazı köy ve Mahallerde muhtarlarla polemik yaşanmaması için mutlaka izin belgenizi gösteriniz ki, istenmeyen sonuçların doğmasını engelleyelim.” diye konuştu.

Candan, avcıların ava çıkarken, gerekli belgeler ile ruhsatlarını yanında bulundurmaları, yarı otomatik, otomatik ve pompalı tüfek kullanan avcıların tüfeklerine takoz takması ve ava çıkmadan en az bir gün önce gidecekleri avlak için AVBİS’ten kota almaları konusunda uyarılarda bulundu.