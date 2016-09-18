Çubuk’ta avcılık şenliği

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde avcılık şenliği düzenlendi.

Çubuk Avcılar ve Doğayı Koruma Derneği’nin bu yıl 9’uncusunu düzenlediği Çubuk Avcılık Şenliği ve Yarışmaları Karadana Mahallesi Kum Ocakları mevkisinde gerçekleştirildi.

Her yıl av sezonu açılmadan önce düzenlenen şenliğin bu yıl 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ertelenerek eylül ayına alındığı belirtildi.

Şenlik kapsamında atıcılık ve trap yarışmalarında 500 avcı hünerlerini sergiledi.

Dernek Başkanı Ayhan Şahan, avcılar ve avcı adaylarına doğayı sevdirmek ve alıştırmak amacıyla çalışma yürüttüklerini belirterek, “Avcılığın öldüren değil yaşatan bir ilgi alanı olmasını istiyoruz ve bu şekilde de eğitimler veriyoruz’’ dedi.

Baba ve oğulların rakip olduğu yarışlarda tek kurşun atışında İsa Aslan birinci, Adem Orak ikinci, Ali Semerciler üçüncü olurken, trap atışında ise Kemal Özsoy birinciliği, Onur Hasdemir ikinciliği ve Nusrel Eray ise üçüncülüğü elde etti.