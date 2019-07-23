Çubuk'ta buğday hasadı
ANKARA (AA) – Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, buğday hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, hububat hasadının bereketli olmasını diledi.
İlçe Ziraat Odası tarafından Kargın Mahallesi’nde düzenlenen buğday hasadı törenine katılan Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, biçerdövere binerek hasat yaptı.
Başkan Demirbaş, sıcaktan bunalan çiftçilere ve biçerdöver sürücüsüne soğuk içecek ikram etti.
Çocukluğunun köyde tarlalarda çalışarak geçtiğini hatırlatan Başkan Demirbaş, çiftçileri ziyaret etmek ve onlarla sohbet etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.
Yağışlar nedeniyle hasadın geç başladığını vurgulayan Başkan Demirbaş, buna rağmen bu sezon rekoltenin yüksek olmasının üreticiyi mutlu ettiğini anlattı.
Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle de ilçe genelinde buğday hasadına başlandığını belirtti.
Dönüm başına 200-250 kilogram verim beklendiğini belirten Gülle, "Ben buradan hem çiftçilerimizi hem de muhtarlarımızı uyarıyorum. Hem biçerdöver fiyatları konusunda hem de biçerdöverle hasat yaparken tane kaybı noktasında çok dikkatli olmalılar. Tane dökülmesi konusunda ise ilgililerin yanında oda olarak bizde gönüllü olarak denetim yapıyoruz. Çiftçimiz traktör römorkunun gölgesinde beklemesinler, biçerdöverlerin arkasında kontrol etsinler. Şikayetlerini de hem bize hem de ilçe tarım müdürlüğüne bildirsinler" diye konuştu.
-
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 yaralı
-
Sivasspor'un Hollanda kampı başladı
-
Beyşehir'de şenlik
-
Çubuk'ta buğday hasadı
-
“Çalışan her 10 kadından 1'i tekstil, hazır giyim ve deri sektöründe”
-
Karayolları işçisi bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]