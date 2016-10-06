Çubuk’ta “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” kutlandı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde “Camiler ve Din Görevlileri Haftası” dolayısıyla program düzenlendi.

Kuzey Yıldızı Konferans Salonunda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından din görevlilerinden Nuri Aydın tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programın açılışında konuşan Çubuk Müftüsü Bilal Kara, camilerin Allah’ın rahmetinin yeryüzüne ulaşmasını sağlayan mübarek mekanlar olduğunu söyledi. Dünyanın neresinde olursa olsun camilerin Kabe’nin bir şubesi olduğunu vurgulayan Kara, ’’Camiler gönüllerin huzur dolduğu, yüce yaratıcıya misafir olunduğu kutsal mekanlardır.’’ dedi.

Camilerin aynı zamanda bir eğitim yuvası olduğuna dikkati çeken Kara, ’’Camilerimiz vatan, millet, güzel ahlak ve insan sevgisinin işlendiği bir irfan yuvalarıdır. Camiler ve minarelerde okunan ezanlar bağımsızlığımızın ilham kaynağıdır.’’ diye konuştu.

Daha sonra konuşan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Güngör ise camilerin ibadetin yanında birer kütüphane olarak da faaliyet göstermesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmasında Osmanlı tarihindeki camilerin rolüyle bu günkü camileri örnekleriyle kıyaslayan Güngör, gelişmiş bir ülke olabilmenin en büyük göstergesinin okuma oranları ve basılan eser sayısı olduğuna işaret etti.

Hz. Peygamber’in mirasının okumak ve ilim öğrenmek olduğuna dikkati çeken Güngör, şunları aktardı:

’’Böyle bir mirasa sahip çıkanların sayesinde İslam medeniyeti büyük bir medeniyet oldu. Ama bugün dünya bilim seviyesinde 58’inci sıradayız. Kitap okuma alışkanlığı rakamlarıyla gelişmişlik oranları doğru orantılıdır. Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle der; ‘Mescit namaz kılmayanların yanında gariptir. Alim kendisini dinlemeyen bir topluluğun yanında gariptir. Mushaf okunmayan yerde gariptir. Kur’an fasık kişinin gönlünde gariptir. Allah bu tür insanlara rahmet nazarıyla bakmaz. Müslüman’ın şeytana karşı üç tane kalesi vardır. Bunlardan bir tanesi mescit, bir tanesi Allah’ı zikretmek ve diğeri Kur’an okumak ve ilim tahsil etmek. Ne yazık ki bugün camilerde okuma merakını geliştirecek adımlar henüz oluşturulamadı. Önce biz bu noktada adımlar atmamız gerekiyor.”

Konuşmaların ardından Kara tarafından Güngör’e çiçek takdim edilirken, ilçede cami ve Kur’an kursu yapımına destek veren 11 kişiye plaket verildi.

Katılımcılara ücretsiz “Dinim İslam” ve “Kuran’ı Kerim Meali” dağıtılan programa Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş ile vatandaşlar katıldı.