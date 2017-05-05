Çubuk'ta çiftçiler yağmur duasına çıktı

– Ankara’nın Çubuk ilçesinde Ağılcık Mahallesi’nin sakinleri yağmur yağması için dua ederek kurban kesti

ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesine bağlı Ağılcık Mahallesi’ndeki çiftçiler, bir süredir yağmur yağmaması nedeniyle tarladaki mahsullerinin kuruyacağı ve üretim olmayacağı endişesiyle yağmur duasına çıktı.

İlçeye 5 kilometre mesafedeki, tarım ve hayvancılıkla geçinen 412 nüfuslu Ağılcık Mahallesi’nde yaşayanlar, 15 Temmuz Şehitlik Tepesi’nde bir araya geldi. Bolluk, bereket ve birlikteliklerinin artacağına inandıkları, geçmişi asırlar öncesine dayanan yağmur duası geleneğini yaşatmak için buluşan mahalle sakinleri, imam Fehmi Demirtaş eşliğinde yağmur yağması için dua etti.

Yağmur duasına, Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle, Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Şan da katıldı. Mahalle sakinleri, daha sonra kurban kesti.

Mahalleli kadınlar tarafından okunan İstiklal Marşı eşliğinde, vatandaşların katkısıyla tepeye dikilen 14 metrelik göndere Türk bayrağı çekildi.

Edilen duanın ardından vatandaşlara kesilen kurbanların etleri dağıtıldı.

Mahalle sakinlerinden Şaziye Yalçın, sabah erken saatlerden itibaren dua için tepede buluştuklarını söyledi. Yalçın, “Allahımıza dua ettik. Rabbimden rahmet istiyoruz, yağmur istiyoruz.” dedi.

Yağmur yağmadığı takdirde geçinmekte zorlanacaklarını dile getiren Sare Yalçın da “Yağmur olmazsa ot olmaz, ot olmazsa süt olmaz. Süt olmazsa çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı kesilir.” diye konuştu.

Gelenek ve göreneklerini sürdürdüklerini anlatan Emine Küçükbayrakoğlu, “Biz tüm ilçe halkı adına Allah rızası için duaya çıktık. İnşallah yağmur sulandırır arazimizi ve ekinimiz, ekmeğimiz olur.” ifadesini kullandı.

Mahalle Muhtarı İsmail Doğan, önemli gün ve gecelerde göndere İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı çektiklerini anlattı. Doğan, mahalle sakinlerinin gelenek ve göreneklerine bağlı olduğunu dile getirerek, “Çanakkale’yi, Sakarya’yı, Malazgirt’i ve hele hele de 15 Temmuz’u hiç unutmadık unutturmayacağız. Bu tepeyi de 15 Temmuz Şehitler Tepesi olarak ilan ettik.” dedi.