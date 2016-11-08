Çubuk'ta çiftçilere tohum desteği

ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde 41 çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği sağladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığının kırsal kalkınmayı desteklemek için sağladığı fiğ ve yonca tohumları, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünde düzenlenen törenle hak sahibi çiftçilere dağıtıldı.

Dağıtım törenine, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Kalkınma Projeleri Şube Müdürü Mevlüt Oğuz, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengiz Akbayrak ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Karakuş da katıldı.

Tohum dağıtım törenine katılan Çubuk Belediye Başkanı Acehan, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı ile görüşmeler sonucunda çiftçiye önemli destekler sağlandığını belirterek, “Sağ olsun büyükşehir belediyemiz çiftçilerimize yeteri kadar destek olmaya çalışıyor. Çiftçilerimizin verilen bu destekleri takip ederek zamanında müracaat etmeleri, fırsatları kaçırmadan faydalanmaları gerekiyor.” dedi.

Kırsal Kalkınma Dairesi olarak çeşitli desteklerinin bulunduğunu anımsatan Oğuz, şunları kaydetti:

“Hedefimiz Çubuk’ta yapılan her türlü tarıma destek vermektir. Bu nedenle mevsimine uygun desteklemelerde bulunuyoruz. Bugün 41 çiftçimize toplam 32 ton fiği ve bin 300 kilogram da yonca tohumu dağıttık. İnşallah önümüzdeki günlerde arıcılık başta olmak üzere bir çok alanda desteğimiz olacak. Biz tarımsal anlamda ilçenin potansiyelinin artırılmasını istiyoruz.”

Oğuz, desteklerden faydalanmaları için üreticilerin hem ilçe belediyelerinden hem de büyükşehir belediyesinden yapılan duyuruları takip etmelerini istedi.