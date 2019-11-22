Çubuk'ta Çocuk Hakları Günü etkinliği
ANKARA (AA) – Ankara’nın Çubuk ilçesinde Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Çubuk Kaymakamlığı ve Çubuk Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde konferans ve eğlence programı düzenlendi.
Sosyal Hizmetler Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa, dezavantajlı aileler ve çocukları katıldı. Önce kuruluş uzmanları tarafından ailelere ve çocuklara çocuk hakları ile ilgili sunum yapılarak bilgi verildi.
Çocuk haklarının konu alındığı tiyatro oyununu izleyen çocuklar, daha sonra çeşitli yarışmalara katıldı. Yarışmalarda derece alanlara ve programa katılan çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği programda konuşan Sosyal Hizmetler Müdürü Şahin Sayılırer, geleceğin çocuklarla şekillendiğini söyledi.
Çocuklara verilen değerin ve önemin insanın kendi geleceğini de hazırlattığını hatırlatan Sayılırer, "Bugün çocuklarımızla birlikte güzle ve çok verimli bir gün geçirdik. Bütün çabalarımız ailelerimiz ve onların geleceği içindir. En güzel yatırım çocuklarımızın geleceklerine yapılacak yatırımdır. Hepimiz bu güzle Allah’ın bizlere emanetleri olan çocuklarımıza sahip çıkmalıyız." diye konuştu.
Sayılırer, bu tür programların sadece belli günlerde değil sürekli yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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