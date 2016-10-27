Çubuk'ta, “Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışması”

ANKARA (AA) – Çubuk’da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, “Cumhuriyet Kupası Atletizm Yarışması” düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen, Yavuz Selim Mahallesi Kargın Caddesi üzerindeki yarışmalar büyük oldukça çekişmeli geçti.

4 kategoride 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmanın ardından Çubuk Kaymakamı Cemal Şahin, dereceye giren sporcuları makamında kabul ederek, öğrencilere teşekkür etti.

İlçede 27 bin civarında öğrenci olduğunu ve bu öğrencilerin her türlü sportif faaliyete istekli olduklarını söyleyen Şahin, “Çubuk’ta yoğrulmaya, çalışmaya hevesli ve istekli büyük bir kitle var. Biz hangi alanda çalışma yapsak sonucunda büyük bir katılım oluyor. Bu güne kadar oryantirig, okçuluk, satranç, güreşte ve eskirim sporlarında önemli bir kitleye ulaşıldı. İnşallah atletizmde de böyle olacak. Bundan sonrada elimizden geldiği kadar bizlerde sizlere yardımcı olacağız.” diye konuştu.

Türkiye Atletizm İl Temsilcisi Mehmet Tümkan da Ankara’da sadece iki ilçenin Cumhuriyet koşusu düzenlediğini aktardı.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara Çubuk Kaymakamı Şahin tarafından madalya verildi.