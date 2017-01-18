Çubuk'ta “Dilin Kadarsın Projesi” kapsamındaki dergiler tanıtıldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde yürütülen, “Dilin Kadarsın Projesi” kapsamında öğrencilerin çıkardığı 35 kültür ve sanat dergisinin yeni sayılarının tanıtımı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, ilçedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerince hazırlanan 35 kültür, sanat ve edebiyat dergisinin beşinci sayıları tanıtıldı.

Kaymakam İbrahim Çenet, toplantıda yaptığı konuşmada, günümüzde insanların, özellikle gençlerin teknolojinin esiri olduğunu söyledi.

Gençlere boş zamanlarda bolca okuyup yazmayı tavsiye eden Çenet, projenin örnek bir proje olduğuna dikkat çekti.

Herkesin ceplerinde taşıdığı akıllı telefonlarda vaktini öldürdüğüne işaret eden Çenet, “Vaktimizi hiçbir faydası olmayan bir çabanın içerisinde geçiriyoruz. Bunu özellikle gençlerde ve nöbet tutan güvenlik güçlerinde görüyorum. Bu cihazlar adeta gençliği yok eden bir cihaza dönmüştür. Sevgili öğrencilerimize sesleniyorum, asla bu teknolojiye esir olmayın.” değerlendirmesinde bulundu.

Belediye Başkanı Tuncay Acehan da öğrencilerin güzel eserler ortaya koyduğunu gördükçe çok mutlu olduğunu vurguladı.

Okul yıllarında kendisinin de duvar gazetelerinde yazılar yazdığını anlatan Acehan, şöyle konuştu:

“Bizi otomatikleştiren bu çağda, okumanın ve yazmanın rafa kaldırıldığı bir dönemde, öğrencilerimiz tarafından hala güzel eserlerin ortaya çıkarıldığını görmek gerçekten umut verici. Yapacağımız en büyük yatırım insana olan yatırımdır. Bu tür projelerle çocuklarımızın geleceğine yatırım yapmamız lazım. Dilin gelişmesi, kavramların ve zekanın gelişmesinin önünü açıyor. Eğer sadece telefonlardaki mesajlarla sınırlı kalacaksak önce kuşdili konuşmaya başlarız, sonra da beynimizde kuş beyni gibi küçülür.”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, ilçe genelinde dağıtılan dergilerin beşinci sayısının yayımlandığının altını çizdi.

Projenin meyvesini almaya başladıklarını dile getiren Aslan, her yıl sınavlardaki başarı oranının arttığını kaydetti.