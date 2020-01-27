Çubuk'ta Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı
ANKARA (AA) – Çubuk Belediyesi öncülüğünde Türk Kızılayı Çubuk Şubesi tarafından Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından destek amaçlı yardım kampanyası başlatıldı.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın girişimleriyle başlatılan kampanya kapsamında depremzedelere verilmek üzere gıda, ısınma, kıyafet yardımında bulunmak isteyen vatandaşların Atatürk Parkı’nda kurulan çadırlara giderek yardım malzemelerini teslim etmeleri istendi.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’ın sosyal medyadan yaptığı duyurunun ardından yardımseverler, Atatürk Parkı’ndaki toplanma alanına yardım malzemelerini getirdi.
Yardım kampanyası hakkında bilgi veren Başkan Demirbaş, kampanyayı Türk Kızılayı Çubuk şubesi ile birlikte yürüttüklerini söyledi.
Battaniye başta olmak üzere deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerin toplandığını anlatan Başkan Demirbaş, şunları kaydetti:
"Tüm milletimizin başı sağ olsun, Allah’tan rahmet diliyorum. Tüm ailelerine Allah sabır versin, yaralı vatandaşlarımıza da Allah acil şifalar versin. Bölgede vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ciddi bir çalışma yapılmaktadır. Biz de bugün ilçemizde belediye meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızla ve vatandaşlarımızla birlikte oradaki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa yardımda bulunmak, onlara destek olmak, onlarla birlikte olduğumuzu göstermek adına ilçemizde çeşitli kampanyalar başlattık. Yine Türk Kızılay’ımızın başlatmış olduğu kan bağışı kampanyasına destek olduk. Tüm imkanlarımızla oradaki vatandaşlarımızın yanlarındayız. ilçemize düşen ney görev varsa biz hazırız ve vatandaşlarımızda bu hassasiyet içerisinde."
Çubuk ilçesi Terör Mağdurları Dernek Başkanı Zeki Avan ve üyeleri de şehit ve gazi sayısı kadar battaniye yardımında bulundu.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Başkanı Avan, "Dernek olarak işadamlarımızın da destekleriyle şehit ve gazi sayımız kadar deprem bölgesine battaniye yardımında bulunduk. Allah yapılan tüm yardımları kabul etsin." diye konuştu.
Annesi ile yardımda bulunmak için battaniye getiren 7 yaşındaki küçük kızın malzemeleri çadıra taşımaya ve dizmeye çalışması dikkati çekti.
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