Çubuk’ta engelli öğrencilerden sergi

ANKARA (AA) – Çubuk Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezinde eğitim gören engelli öğrenciler, yıl sonu sergisi açtı.

Atatürk Parkı’nda açılan sergi ile engelli öğrencilerin eğitim amaçlı yaptıkları el ürünleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Okul müdürü Satılmış Pürlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezlerinde eğitim gören 95 öğrencinin yaptığı 200 eserin sergilenmesi için etkinlik yaptıklarını söyledi.

İlçedeki 150 engelli öğrenciye hizmet verdiklerini aktaran Pürlü, şunları kaydetti:

“Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ürünlerle sergimizi açtık. Engelli öğrencilerimizin el emeği göz nuru ürünler burada sergilendi. Öğrencilerimizin eserleri vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet gördü. Hatta 50’ye yakın eser bu sergide satılarak öğrencilerimizin gelir elde etmelerine vesile oldu. Sergi nedeniyle öğrencilerimiz büyük bir mutluluk duydular.”