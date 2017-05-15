Çubuk’ta “Engelsiz Bahar ve Dostluk Festivali” yapıldı

ANKARA (AA) – Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği tarafından 2. Engelsiz Bahar ve Dostluk Festivali düzenlendi.

Engelliler Haftası dolayısıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Engelsiz Bahar ve Dostluk Festivali için Eski Şabanözü Kavşağında bir araya gelen engelli ve engelli yakınları, Atatürk Parkı’nda bulunan festival alanına kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve beraberindekiler, farkındalık oluşturmak için tekerlekli sandalye sürerek onlara eşlik etti.

Türk bayrakları taşıyan engelliler ve yakınları engelsiz bir hayat için slogan attılar.

Festival, Atatürk Parkı’nda engelli öğrencilerin sunduğu, tiyatro gösterisi, skeç ve müzikal gösterilerle devam etti.

Etkinlikler kapsamında yerel sanatçılar da konser verdi.

Çubuk Belediye Başkanı Acehan, yaptığı konuşmada, engelli olmanın çaresizlik anlamına gelmediğini, engelli aileleriyle ve destekçileriyle onların hayatlarını paylaşmaları gerektiğini kaydetti.