Çubuk'ta esnafa tartı denetimi

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde belediye ekipleri, pazar ve iş yeri esnafına yönelik tartı denetimi gerçekleştirdi.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Ölçü ve Ayar Memurluğu ekipleri, ölçü ve tartı aletlerinin muayene bildirim süresinin sonuna yaklaşılırken denetimlerini arttırdı.

Denetimler sırasında esnafı ölçü ve tartı aletlerinin uluslararası standartlara uygun olması konusunda uyaran ekipler, özellikle plakası olmayan ölçü ve tartı aletlerinin kullanılmaması konusunda ikazda bulunup tutanak tuttu.

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş, yaptığı açıklamada, 3516 sayılı Kanun gereği Şubat ayının son gününe kadar devam edecek beyanların Belediye Ölçü ve Ayar Memurluğuna yapılabildiğini söyledi.

Denetimlerin vatandaşların daha güvenilir ortamlarda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Karakuş, şöyle dedi:

“İlçemizde hatalı terazi kullanılarak haksız kazanç elde edilmesine kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Bu konuda şikayeti olan vatandaşlarımızın Alo Zabıta 153 nolu telefonu aramalarını istiyoruz. Kolaylık olması amacıyla talep eden esnafımızın ölçü aletlerini de kontrol ederek beyanları alıp mühürleme işlemleri de yapıyoruz. Bu hizmete bu yıl başladık. Gayet olumlu geri dönüşümler alıyoruz.”