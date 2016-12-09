Çubuk'ta gençlik merkezi için ihaleye çıkılacak

ANKARA (AA) – Çubuk’ta yapılması planlanan gençlik merkezi için bu ay ihaleye çıkılacağı bildirildi.

Belediye Başkanı Tuncay Acehan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik merkezi projesinin hazırlandığını, bu ay içinde ihaleye çıkılacağını belirtti.

Yaklaşık 4 milyon liraya mal olacak projenin 2018 yılında tamamlanmasının planlandığını bildiren Acehan, “Gençlik merkezi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’nde 3 bin 100 metrelik alanda inşa edilecek. Gençlik merkezinde çok amaçlı spor salonu, toplantı ve kongre salonları, müzik, bilgisayar, zeka oyunları gibi kurs atölyelerinin yanı sıra kütüphane, kafeterya ve mescit olacak. Açık alanlarda ise voleybol, basketbol ve tenis kortları ile tesisin etrafında yürüyüş yolları yapılacak.” dedi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç olmak üzere ekibine teşekkür eden Acehan, “Altyapı, yol, kaldırım ve park gibi çalışmaları tamamlamanın yanında ilçenin üst yapılarını da geliştirmenin gayreti içindeyiz. Gençlik merkezi, ilçemizdeki gençlere yönelik büyük bir açığı kapatmış olacak. Bu tesiste gençlerimiz eğitsel, sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirilecek.” diye konuştu.