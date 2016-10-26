Çubuk’ta hafızlar taç giyip sertifikalarını aldı

ANKARA (AA) – Çubuk ilçesinde Kız Kur’an kursunda hafızlık eğitimi gören 11 kız talebe eğitimlerinin tamamlanmasının ardından törenle belgelerini aldı.

Kuzey Yıldızı Konferans salonunda düzenlenen törene, AK Parti ilçe Başkanı Baki Demirbaş, ilçe Müftüsü Bilal Kara, Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Recep Taş, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Müftü Kara, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, 11 hafızın Bahçeli Kız Kur’an Kursunda eğitimlerinin tamamlandığını ve bugün de sertifikalarının verildiğini söyledi.

Kız öğrencilerin yanı sıra gökçe erkek yatılı Kuran Kursu’nda da 51 öğrencinin hafızlık çalışması yaptığını aktaran Kara, “Oradan da 15 öğrencimiz hafızlık imtihanını kazanarak belgelerini almıştır. Bugüne kadar ilçemizde 200’e yakın hafız yetişti.” diye konuştu.

Öğrencilerden Kübra Çakır ise hafızlığın bambaşka bir duygu olduğunu dile getirdi.

Bir taraftan üniversiteyi okuduğunu diğer taraftan da hafız olmak için çalıştığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

“Hafızlık duygusunu yaşamayan bilemez. Bu duygu hiçbir şeyde yaşanmıyor. Öncelikle çok sabırlı olmak gerekiyor. Herkes dışarıda gezerken biz oturup evde harıl harıl ders çalışmak zorunda kaldık. Bunu başarmak çok zor oluyor.”

Konuşmaların ardından Kara, öğrencilere hediyelerini ve sertifikalarını verdi, 11 hafız taçlarını giydi.

Daha sonra hafızlar, Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okudu.